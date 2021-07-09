В Днепре предприниматели самостоятельно демонтировали рекламные конструкции

В Днепре приводят в порядок размещение рекламных конструкций, поскольку хаотично расположенные билборды, сити-лайты, в частности в центре, на прилегающих улицах, максимально искажают облик города. Некоторые представители рекламного бизнеса проявили сознательную позицию и самостоятельно начали демонтировать свои рекламные конструкции. Среди них — компания "Био-Форс", у которой более 300 рекламных конструкций, сообщает "Наше Місто".

"Прежде всего, мы — жители города, и полностью поддерживаем стремление и действия городских властей в наведении порядка по размещению рекламных конструкций. В первую очередь там, где будут проходить реконструкции, а также в тех местах, где рекламные конструкции максимально искажают внешний вид. В горсовет уже подали соответствующие письма на отмену разрешений по размещению части своих рекламных конструкций, а некоторые из них уже и самостоятельно убрали", — подчеркнула директор компании "Био-Форс" Евгения Бессонова.

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Напомним, в Днепре на законных основаниях продолжается работа по упорядочению размещения рекламных конструкций: незаконную рекламу демонтируют. Будут действовать единые правила размещения рекламы для всех.