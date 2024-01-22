В Днепре переселенцы из Мелитопольского общества получили проднаборы от Фонда Рината Ахметова

В Днепре переселенцы из Мелитопольского общества получают проднаборы от Фонда Рината Ахметова

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В гуманитарном хабе "Мелитополь. Именно здесь. Днепр" продолжается выдача продовольственной помощи. Для вынужденных переселенцев из Мелитопольского общества в Днепре Фонд Рината Ахметова направил тысячу продуктовых наборов.

В каждом из них – продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Это необходимая для людей помощь, ведь если бы не война, многим не пришлось бы покидать свой дом.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.