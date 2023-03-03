В Днепре переселенцы из Луганской области получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Переехавшие в Днепр переселенцы из Луганской области продолжают получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. В частности, выдача гуманитарной помощи продолжается для эвакуированных жителей Лисичанска и Северодонецка.

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На днях Фонд передал для них почти 5,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Продовольственные наборы были распределены среди гуманитарных хабов, которые занимаются этими общинами.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.