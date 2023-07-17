В Днепре переселенцам из Волновахского района выдали помощь от Фонда Рината Ахметова

Продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова для вынужденных переселенцев из Волновахского района Донецкой области, ныне живущих в Днепре. Люди получают их в местном центре поддержки внутренне перемещенных лиц "Пліч-о-пліч".

Видео дня

В каждом наборе — долго сохраняющиеся продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов — 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".