В Днепре переселенцам из Бахмутского района выдают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова: где получить

Фонд Рината Ахметова направил в Днепр гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев. Пока люди получают ее в филиале Бахмутского районного гуманитарного штаба в городе.

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В каждом наборе – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшие недели завершится передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".