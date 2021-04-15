В Днепре от тяжелого СOVID-19 спасли семейную пару, которая 35 лет вместе

Коллектив больницы имени Мечникова в Днепре сумел спасти от коронавируса семейную пару, которая вместе уже 35 лет. И муж, и жена поступили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.

Историей их борьбы за жизнь поделился на личной странице в Facebook главный врач Сергей Рыженко. По его словам, сражение с болезнью длилось в реанимации восемь дней и продолжается сейчас в палате отделения терапии.

"Каждый мечтал о своем... Николай и Неля 35 лет неразлучны. Даже в город на базар – всегда вместе. Первым заболел Николай. Коронавирус. Пневмония. Сатурация упала до 80, поражение легких свыше 70%. Скорой доставили из Желтых Вод прямо в реанимацию Мечникова. Спустя два дня с похожими симптомами тяжело заболела Неля. Скорая везет в Днепр в Мечникова", – написал Рыженко.

По его словам, ферритин у пациентки при поступлении в больницу достигал рекордных 3500 мг/л. Из-за этого возникла угроза отказа почек.

Чтобы спасти супружескую пару, врач Владимир Дубина с профессором на консилиуме предложили комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором янус-киназы – это новая методика лечения коронавирусной болезни. В итоге план сработал.

"В реанимации рядом – восемь дней. Из-за тяжелого состояния не узнавали друг друга. Все сложилось – они пошли на поправку. Уже переводятся в терапию. Теперь им будет помогать дышать концентратор. Показывают фото с детьми и внуками. "Будем всегда с тобой вместе, – говорит Николай трогательно, – мы даже болеем одинаково", – процитировал слова спасенного пациента Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рыженко рассказывал, что в Днепре реанимации переполнены тяжелыми больными с коронавирусом. По его словам, в больницах не хватает медиков, поэтому для борьбы с COVID-19 начали привлекать врачей других специализаций, включая хирургов и травматологов.