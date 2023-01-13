В Днепре опросят горожан относительно судьбы демонтированных советских памятников

С улиц Днепра уже убрали целый ряд памятников и других элементов тоталитарного наследия или символов российских имперских нарративов. Чтобы справедливо решить их дальнейшую судьбу, по распоряжению мэра Бориса Филатова создадут специальную рабочую группу. В нее приглашают прежде всего специалистов — историков, краеведов, архитекторов.

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"Это объективный исторический процесс. Мы убрали те монументы, которые несли имперские нарративы, были памятниками советского тоталитарного прошлого. После их демонтажа мы хотим открыть широкую публичную общественную дискуссию относительно того, что с ними делать дальше", — сказал городской. глава в эфире телемарафона на канале "ДНЕПРTV" 13 января.

Филатов также отметил, что сейчас уже есть несколько идей от жителей. Так, памятник Пушкину предлагают передать в Музей истории города. Памятник Михаилу Ломоносову - "Днепровской политехнике". Следующим в очереди на демонтаж сейчас памятник Василию Маргелову.