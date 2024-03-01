В Днепре оказали помощь переселенцам из Бахмутского района от Фонда Рината Ахметова

Тысячи жителей Бахмутчины из-за военной агрессии России стали внутренними переселенцами, часть из них теперь живет в Днепре. Фонд Рината Ахметова передал для этой категории граждан 2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Чтобы получить помощь, нужно обратиться в местный гуманитарный хаб Бахмутского района.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это весомая помощь, которую люди ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.