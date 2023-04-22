В Днепре начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Бахмута
В Днепр поступило около 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Они предназначены вынужденным переселенцам из Бахмута. Для людей, которые эвакуировались из одной из самых горячих точек Украины, эта гуманитарная помощь важна и ценна.
В наборах макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть питательные продукты длительного хранения.
Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова можно получить в Центре поддержки С Бахмутом в сердце.
Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.
С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".