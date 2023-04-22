В Днепре начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Бахмута

В Днепр поступило около 4 тысяч продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова. Они предназначены вынужденным переселенцам из Бахмута. Для людей, которые эвакуировались из одной из самых горячих точек Украины, эта гуманитарная помощь важна и ценна.

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В наборах макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. То есть питательные продукты длительного хранения.

Продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова можно получить в Центре поддержки С Бахмутом в сердце.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины.

С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".