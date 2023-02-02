В деоккупированную Снигиревку доставили гумпомощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает поддерживать людей, переживших ужасы оккупации и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Недавно Фонд передал почти 5,5 тысячи продуктовых наборов для жителей Снигиревской общины, где выдача гуманитарной помощи от Фонда продолжается и сегодня.

Видео дня

В каждом из продовольственных наборов содержится еда с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом Фонд Рината Ахметова уже передал Николаевской области более 30 тысяч продуктовых наборов.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.