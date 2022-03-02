В Чугуеве прогремел взрыв в районе аэропорта. Видео

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Во вторник вечером, 1 марта, в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты нанесли очередной удар по населенному пункту, снаряд упал в районе аэропорта.

Видео, снятое очевидцем, распространили в Telegram. На кадрах видно, что после удара начался сильный пожар.

Пока нет информации о погибших или пострадавших.

Напомним, что в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину в военном городке в Чугуеве во время обстрела российскими войсками жилых домов погиб ребенок. Антону Тарасенко было 13 лет.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта в Житомире российские оккупанты ударили в район легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Видео дня

Новые взрывы также прогремели вечером в Киеве и Харькове, появились данные о погибших.

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