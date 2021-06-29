В Черновцах открылось обновленное по программе Зеленского приемное отделение
В Черновицкой областной клинической больнице заработало реконструированное в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" приемное отделение.
Об этом сообщила в Facebook Черновицкая ОГА. Отделение было преобразовано в диагностическо-лечебный и реанимационный комплекс, где неотложную помощь будут оказывать прямо на месте, объяснили в облгосадминистрации.
Там также можно проводить несложные хирургические вмешательства. В заведении оборудовали 2 палаты для временного пребывания больных, 3 смотровые, изолятор для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, экспресс-лабораторию, холл, кабинеты для персонала.
Кроме этого, медучреждение оснастили современной медицинской техникой: 160-срезовым японским компьютерным томографом стоимостью 20 миллионов гривен, новым цифровым рентгеном, УЗИ-аппаратом, кардиографом. Вскоре планируется установить ангиограф и МРТ.
Всего по программе "Большая стройка" отремонтировали и укомплектовали приемные отделения в пяти опорных медицинских учреждениях Буковины. Кроме областной, это больница скорой медицинской помощи в Черновцах, Сторожинецкая, Вижницкая и Сокирянская многопрофильные больницы.
"Вместе они получили оборудование на 300 миллионов гривен. Ни один областной, местный бюджет никогда не смог приобрести такую технику. Поэтому это пример того, как центральная власть, правительство Украины, Президент помогают оказывать качественные медицинские услуги в регионах", - отметил глава области Сергей Осачук.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы в Украине в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений больниц.