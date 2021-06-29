В Черновцах открылось обновленное по программе Зеленского приемное отделение

В Черновицкой областной клинической больнице заработало реконструированное в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" приемное отделение.

Об этом сообщила в Facebook Черновицкая ОГА. Отделение было преобразовано в диагностическо-лечебный и реанимационный комплекс, где неотложную помощь будут оказывать прямо на месте, объяснили в облгосадминистрации.

Там также можно проводить несложные хирургические вмешательства. В заведении оборудовали 2 палаты для временного пребывания больных, 3 смотровые, изолятор для пациентов с подозрением на инфекционные заболевания, экспресс-лабораторию, холл, кабинеты для персонала.

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Кроме этого, медучреждение оснастили современной медицинской техникой: 160-срезовым японским компьютерным томографом стоимостью 20 миллионов гривен, новым цифровым рентгеном, УЗИ-аппаратом, кардиографом. Вскоре планируется установить ангиограф и МРТ.

Всего по программе "Большая стройка" отремонтировали и укомплектовали приемные отделения в пяти опорных медицинских учреждениях Буковины. Кроме областной, это больница скорой медицинской помощи в Черновцах, Сторожинецкая, Вижницкая и Сокирянская многопрофильные больницы.

"Вместе они получили оборудование на 300 миллионов гривен. Ни один областной, местный бюджет никогда не смог приобрести такую ​​технику. Поэтому это пример того, как центральная власть, правительство Украины, Президент помогают оказывать качественные медицинские услуги в регионах", - отметил глава области Сергей Осачук.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках программы в Украине в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений больниц.