В Черновцах 11-летний переселенец из Покровска решил найти работу, чтобы помочь ВСУ. Видео

В Черновцах 11-летний переселенец из Покровска Донецкой области устроился на работу, чтобы помогать украинской армии. Сейчас мальчик собирает средства на тепловизор для военных.

Историю юного патриота рассказали в Национальной полиции. Его поступок растрогал буковинских правоохранителей.

"Чтобы Максим мог бы как можно быстрее воплотить свою благородную идею, сотрудники полиции решили перевести часть своего заработка школьнику на приобретение прибора", – рассказали в полиции Черновицкой области.

Видео дня

Мальчик приехал в Черновцы с мамой и старшим братом. Женщина присоединилась к волонтерскому движению, а ее 17-летний сын устроился на работу.

Максим также не смог остаться в стороне и все время интересовался у матери, чем может помочь семье и стране.

"Мне все время не давала покоя мысль, что мы сбежали сюда от войны, а там на востоке Украины солдаты гибнут, защищая мой дом. Я знаю, что им тяжело и чем смогу – буду поддерживать нашу армию", – рассказал школьник.

Он решил, что за символическую плату может помогать соседям по хозяйству и выгуливать собак. Вместе с мамой Максим расклеил объявления о поиске работы.

"В первый день телефон молчал и никто не интересовался услугами Максима. Он очень этим беспокоился. Но знакомые вызвались нам помочь и распространили объявление в соцсетях. На следующий день начался настоящий шквал звонков", – рассказала мама мальчика.

Первые заработанные деньги Максима было решено направить исключительно на поддержку защитников Украины. Школьник рассказал, что очень хочет приобрести тепловизор для ВСУ.

"Мы победим, победа будет за нами. Добро всегда победит зло. Украинцев победить невозможно", – говорит мама мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры из Хмельницкого попросили помощи в плетении маскировочных сеток для Вооруженных Сил Украины. Заказов поступает все больше и они не успевают закрывать все потребности.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram канале. Не ведитесь на фейки!