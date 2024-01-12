В Черноморске переселенцам оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Черноморске продолжается выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для переселенцев

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Вынужденные переселенцы из разных областей, живущих в Черноморске, продолжают получать наборы с продуктами питания. Фонд Рината Ахметова направил в этот город в Одесской области 3,5 тысячи наборов.

В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. Это ожидаемая поддержка для людей, которые сменили место жительства не по собственному выбору, а потому, что на их землю пришли российские войска.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.