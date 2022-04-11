В Черниговской области восстановили две разрушенные оккупантами переправы – 'Укравтодор'

В Черниговской области со времени ее деоккупации дорожники восстановили временный мост на дороге Р-83 в городе Сновск и понтонную переправу в с. Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка. Они также приступили к генеральной уборке трассы М-01 Киев – Чернигов, которая является основным для области маршрутом в столицу

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Начинается, по словам Ивко, устройство временных переправ на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка. Возвести первую планируется за 3 дня, следующую – за 7. В дальнейших планах – работать на дороге Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.

"С первых дней войны Черниговщина страдала от авиаударов и постоянных обстрелов, поскольку граничит с Беларусью. Месяц она героически держалась и благодаря нашим невероятным Вооруженным силам выстояла", – отметил Ивко.

Недавно о старте работ по восстановлению трассы Чернигов – Киев сообщал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.