В Черниговской области идут бои, на Запорожье на некоторых направлениях ВСУ заставили врага отступить. Главное о ситуации

На 30-е сутки российского вторжения в Украину оккупанты продолжают атаковать мирные украинские города и их население. Однако наши защитники дают достойный отпор врагу.

В частности, в Черниговской области ведутся бои, а на Запорожье на некоторых направлениях Вооруженные силы Украины заставили врага отступить. Об этом говорится в своде ситуации в регионах по состоянию на утро пятницы, 25 марта, которое располагает OBOZREVATEL.

На Киевщине продолжаются бои в Бучанском районе. Самыми горячими точками являются Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, а также села Немишаевской общины. Там продолжаются постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Есть попадание в частные дома. В Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу. Город в изоляции. В Броварском районе силы обороны проводят успешную операцию. В Фастовском районе в результате ракетного удара вспыхнул пожар. Продолжается тушение. Относительно жертв и пострадавших информации пока нет.

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В Черниговской области продолжается оборона областного центра. В самом Чернигове – без изменений, ситуация остается сложной. По области проходят активные бои по маршрутам передвижения врага.

В Житомирской области ночью были воздушные тревоги. При этом ракетно-бомбовые удары не зафиксированы.

В Кировоградской области ночь была спокойной.

На Днепропетровщине ночью было зафиксировано два ракетных удара по воинской части под Днепром. Информация по пострадавшим устанавливается. Сейчас спокойно.

В Сумской области оккупанты с вечера крыли артиллерией окрестности областного центра. Уже вторую неделю не утихают эти обстрелы. Также неспокойная ночь была в Ахтырском районе, артиллерия врага обстреливала окрестности Тростянца. В настоящее время данные по разрушениям и пострадавшим отсутствуют.

В Харькове всю ночь шли обстрелы жилых районов из оружия дальнего действия. В городе наблюдаются пожары, работают спасатели, количество пострадавших устанавливают.

В Харьковской области бои ведутся в Изюме, несмотря на пропагандистские заявления оккупантов, что они взяли Изюм, ВСУ держат позиции и ведут бой. Оккупанты обстреляли Дергачи: жилые помещения, больницу, карету "скорой", есть раненные. В Малой Рогане вертолет РФ обстрелял свои позиции танкового полка, уничтожил российскую технику и живую силу.

В Запорожской области силы обороны продолжают сдерживать продвижение врага в направлении Запорожья. На отдельных направлениях вынуждают противника отступать, продолжая уничтожать вражескую технику. Упорные бои с врагом идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе. Кроме того, личным составом одного из подразделений ТРО Запорожской области была проведена наступательная операция, во время которой была освобождена село Малиновка Пологовского района.

В Луганской области продолжаются постоянные обстрелы всех городов, а также бои в Рубежном и Попасной. За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены. Повреждены 32 объекта – 7 многоквартирных и 9 частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи и другая инфраструктура.

В Донецкой области в Марьинке, Авдеевке всю ночь продолжались обстрелы, на утро еще продолжаются. Есть раненые гражданские.

Мариуполь - без изменений. Гуманитарные грузы не пропускают. Люди выезжают самостоятельно в Мангуш или Бердянск. Оттуда - эвакуация автобусами нуждающихся. Но с автобусами постоянная задержка на маршруте – на блокпостах оккупантов постоянные препятствия.

На Николаевщине ночью раздавалась воздушная тревога. Также ночью над Николаевом были сбиты две ракеты.

За минувшую ночь в Херсонской области были сильные взрывы в пределах областного центра и возле Николаевщины. По информации жителей территориальных общин Высокополья, Великой Александровки, Берислава, оккупанты, размещенные на территории многих населенных пунктов, роют в селах окопы и оттуда стреляют по локации ВСУ, расположенные на Днепропетровщине и Николаевщине.

В Черкассах, а также Ровенщине и Винницкой области относительно спокойно, но бывают воздушные тревоги.

Кроме того, спокойная ситуация сохраняется на Волыни, Закарпатье, Хмельниччине, Тернопольщине, Львовщине, Полтавщине, Ивано-Франковской, Одесщине и в Черновцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области Вооруженные силы Украины и бойцы терробороны за ночь совершали уничтожение 12 танков и более 10 единиц бронетехники страны-агрессора. Кроме того, погибли более 300 оккупантов.

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