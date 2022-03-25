В Чернигове закрыли пешеходный мост через Десну: Чаус назвал причину и рассказал о ситуации в регионе. Видео

Пешеходный мост через Десну в Чернигове подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Он находится в аварийном состоянии – пешее и автомобильное движение по нему закрыто.

Об этом в пятницу, 25 марта сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. "Сегодня никто не уходит и не уезжает. Это плохая новость", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

При этом Чаус добавил, что хорошая новость заключается в том, что у города "очень древние и мощные исторические корни".

"Вспомним только Антония Печерского, вырывшего пути из Чернигова, в том числе в Киев. Вспомним старый Любеч, вспомним Чернигов, и я вас уверяю, что у нас тоже есть план. Мы над ним работаем", – сообщил глава ОВА.

Видео дня

Чаус также призвал жителей Чернигова и общины, к которым сегодня нет доступа, набраться терпения и мужества: "Мы устали, но враг устал еще больше. Нам холодно, но москальской мразоте еще холоднее. Мы на нашей земле, которая дает нам силы. А враг на чужой ему земле – она его убивает".

Глава ОВА заверил, что власти делают все для того, чтобы как можно скорее победа была за украинцами. "Верю в Бога и в Вооруженные Силы Украины. И благодарю каждого человека, который делает вклад в нашу победу. С Богом. Работаем", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чернигове оккупанты РФ разбомбили автомобильный мост через Десну. Через него эвакуировали людей и завозили гуманитарную помощь в город.

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