В Чернигове снаряд российских войск попал в нефтебазу: начался пожар. Фото и видео

В Чернигове утром 3 марта оккупанты РФ обстреляли нефтебазу, вследствие чего загорелись шесть резервуаров с горючим по 5 тысяч кубометров каждая. Атака была совершена около 08:10.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Ирина Щукина "Суспільному". На месте пожара работают девять единиц техники и 25 человек.

Нефтебаза расположена на территории государственного предприятия "Комбинат Астра". Пожар вспыхнул после попадания снаряда в базу.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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