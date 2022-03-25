В Чернигове российский снаряд попал в квартиру, погибла женщина: выяснились детали трагедии. Видео

В Чернигове российские оккупанты продолжают убивать мирное население. Один из вражеских снарядов, выпущенных из РСЗО "Град", попал в одну из квартир на первом этаже многоэтажки, погибла пожилая женщина.

Об этом в Facebook сообщил журналист Владислав Савенок. Соседка, живущая этажом выше, рассказала о том трагическом дне (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Снаряд попал прямо в комнату и упал возле кровати погибшей. Из-за болезни женщина не могла ходить, у нее просто не было шанса спастись.

Известно, что дом, в который прилетел вражеский "Град", находится рядом с тем местом, где россияне раньше убили стоявших в очереди за хлебом людей. Погибли 14 мирных жителей.

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По словам соседки убитой захватчиками женщины, в их многоэтажном доме после обстрелов оккупантов осталось только две семьи. Остальные люди испугались и были вынуждены уехать из дома.

"А мне некуда бежать, я на своей земле, это моя земля, это мой город, это мои люди. Куда мне идти? Я никого не ждала, никого не звала, мы работали, жили, воспитывали детей. Вот пришел "русский мир" спасать нас. А от кого спасать?" – со слезами на глазах сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове 15-летний подросток по имени Андрей потерял свою мать из-за обстрела российских оккупантов. Вместе с ней он хотел уехать из родного города, который продолжает уничтожать противник, но машина подорвалась на снаряде.

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