В Чернигове под обстрелами появились на свет две тройни

С начала Великой Отечественной войны Украины против России в Черниговском роддоме родилось две тройни. За последние два дня на свет там появилось 12 детей: три девочки и девять мальчиков.

Об этом сообщает издание "Суспільне". Как отмечается, жительница Чернигова Анна стала мамой сразу трех девочек – Эмилии, Оливии и Мелании. Вместе с малышами она шестой день находится в бомбоубежище.

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Еще одну тройню родила женщина из города Нежин. Как рассказал главврач медучреждения Василий Гусак, для Чернигова – это редкость. "Близнецов много, по 50-60 в год, а тройня три года назад была одна", – рассказал он.

Как пишет издание, еще один новорожденный ребенок находится в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Жительница Чернигова Анна Резниченко также была вынуждена рожать дочь под обстрелами – в ночь с 26 на 27 февраля на свет появилась девочка Вера-Виктория. Вторую часть имени родители добавили в честь победы.

Сейчас, по словам Гусака, женщины рожают на первом этаже роддома, прямо в коридоре, но если обстрелы усилятся, беременным придется рожать в бомбоубежище.

Как сообщил OBOZREVATEL, 25 февраля, во время обстрелов Херсона российскими оккупантами родилось двое детей. Мальчики появились на свет в одном из роддомов, оборудованном в бомбоубежище.

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