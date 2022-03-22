В Чернигове оккупанты умышленно неизбирательно обстреливают жилые массивы, – мэр города Атрошенко

Чернигов практически окружен российскими оккупантами, однако Вооруженные силы Украины защищают населенный пункт по периметру. Город небольшой, и потому когда агрессор открывает огонь, все снаряды летят непосредственно в него.

И если в начале вторжения враг еще пытался атаковать прежде всего военные объекты, то в последние дни оккупанты прицельно бьют по жилым массивам города. Об этом мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал изданию "LB.ua".

Он напомнил о случае, когда россияне в очередной раз коварно обстреляли мирное население – они убили людей, которые стояли в очереди за хлебом. Погибли 14 местных жителей, 18 получили ранения.

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"Поэтому сегодня ситуация в городе очень сложная. Темпы разрушения инфраструктуры, как я сказал, превышают возможные темпы ее восстановления", – добавил городской голова.

Напомним: в Министерстве обороны Украины показали последствия ударов, которые РФ нанесла по городу-герою Чернигову. Оккупанты продолжают воевать против мирного населения, не жалея женщин и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия произвела сокрушительный обстрел опорной больницы №2 в Чернигове. Враг разбомбил медучреждение, которое героически работало в условиях отсутствия электричества, тепла и воды.

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