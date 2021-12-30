В Черкасской области впервые запустили электровоз на маршруте в столицу. Фото

В Черкасской области был опробован новый электрифицированный участок железной дороги Смела – станция Тараса Шевченко. Этот участок является частью маршрута Черкассы – Киев, который будет открыт весной следующего года.

Об этом рассказал в Facebook глава Черкасской областной администрации Александр Скичко. Электропоезд по этому маршруту запустили впервые.

"Помните, как в августе мы дали старт электрификации железной дороги от Черкасс до станции Тараса Шевченко? А сегодня железнодорожники уже пустили электровоз по 6-километровому участку, чтобы проверить сеть", - рассказал глава ОГА.

Электропоезд по этому маршруту запустили впервые. Дальше по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" - электрификация следующего участка от Смелы до Белозерья.

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По плану, уже в начале весны вся железная дорога от Черкасс до станции Тараса Шевченко будет электрифицирована. Это позволит впервые в истории запустить быстрое сообщение с Киевом, сократив время в пути до 3 часов.

"Это – импульс для развития региона в долгосрочном периоде", – убежден Скичко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что для Укрзализныци закупят более 500 спальных вагонов отечественного производства по программе "Большая стройка".