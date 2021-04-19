В Черкасской области назвали недостатки медицинской системы, мешающие в борьбе с COVID-19 – "ЕС"

Отсутствие страховых выплат, недостаток кислородного оборудования, низкие зарплаты и неуважение власти – основные факторы медицинской системы Украины, мешающие в борьбе с COVID-19.

Об этом рассказали медики Черкасской области во время встречи с пятым президентом, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко и депутатами от "ЕС", сообщила пресс-служба политсилы.

Директор департамента здравоохранения Черкасс Всеволод Кульчиковский рассказал о вопиющем случае, когда родственники умершего от коронавируса врача через суды вынуждены добиваться страховой выплаты.

"Власть прежде всего должна быть честной по отношению к своим гражданам и к врачам. В частности, хочу привести пример, который известен на всю страну, с врачом Гайдой, который умер от ковид-19 и в отношении которого по сей день продолжаются суды. И вопреки 498 постановлению Кабинета министров, выплаты, которые должны быть осуществлены, до сих пор не осуществлены", – сказал он.

Наталья Горевая, директор Каневского центра первичной медико-санитарной помощи, призвала предусмотреть доплаты за работу с ковиднымы больными для семейных врачей, которые на местах берут на себя первый удар.

"В постановлении о доплатах 300% нет одной из самых важных лекарственных профессий – ни семейного врача, ни терапевта, ни педиатра. Все мы понимаем, что все начинается с семейного врача. Мы должны лечить все болезни, все с ковидом должны обратиться к семейному врачу. Только эта профессия достойно не оценена. Из статистики нашего заведения, а Канев был в красной зоне, 20% зараженных ковид имели пневмонию и только 5,2% находились в инфекционных больницах. То есть это все же заслуга семейных врачей", – отметила Горевая.

Директор Каневской больницы горько иронизирует: "благодарность" от городских властей я получила. Меня как руководителя и моих врачей, вместо того, чтобы сказать "я понимаю что финансов нет, но хотя бы "спасибо", обвинили в красной зоне. Что, оказывается, мы были виноваты, что мы оказались в красной зоне. И это сказали большинство депутатов, которые пришли к городской власти, которые не имеют никакого медицинского образования. Они мне давали советы, как надо было поступить в тот период. Но чтобы кто-то пришел помог – такого не было", – рассказала Горевая.

"Центральная власть должна предусмотреть механизм привлечения специалистов в те бригады, которые оказывают медицинскую помощь больным ковидом. Родильный дом номер 2 был переоборудован нашими усилиями в ковидный госпиталь на 150 коек. Вопрос в том, что на комплектование тех бригад, которые будут оказывать помощь пациентам, мы не можем привлечь волонтеров и медработников нашими внутренними распоряжениями, приказами, для этого нужны действия центральной власти, которые бы позволили использовать наш ресурс", – отметил Всеволод Кульчиковский.

"Привлечение персонала для оказания помощи требует дополнительных средств на финансирование персонала. Сегодня городские власти перед вопросом, что нужно делать перераспределение финансов в районе 7 млн грн, чтобы выплатить за 1,5 месяца заработную плату", – отметил он.

Также врачи рассказали, что отсутствие достаточного количества вакцин подрывает доверие к самому процессу иммунизации. "Хочу попросить вас обратить внимание и как-то законодательно урегулировать вопрос вакцинации. Мы начали вакцинировать. И вакцина закончилась. Люди теперь спрашивают о вакцине: будет ли AstraZeneca на вторую дозу. А мы не знаем, что им отвечать, и это также подрывает доверие к медикам. Мы согласны работать и в субботу, и в воскресенье, проводить вакцинацию", – сказал директор Каневского центра.

Она также отметила, что есть необходимость нормировать работу мобильных бригад по вакцинации, ведь после введения дозы пациент должен полчаса находиться под наблюдением медиков. "Мобильная бригада выедет, вакцину сделает. Но как обеспечить 30 минут наблюдения за больным после вакцинации? На этот вопрос никто не дает ответ", – возмутился врач.

"Прежде всего я хочу извиниться перед вами за позорное поведение той власти, которая так оценивает работу врачей. Я хочу поблагодарить всех врачей, которые сегодня самоотверженно работают, я хочу поблагодарить семейных врачей", – сказал Петр Порошенко.

Он пообещал немедленно поднять вопрос о распространении действия постановления о 300% -х надбавках на тех врачей, которые задействованы в выявлении и лечении ковидных больных, в том числе и семейных врачей.

Порошенко сказал, что "Европейская Солидарность" обработает все замечания и предложения медиков и внесет необходимые законодательные инициативы.

"Я для этого и приехал, чтобы послушать ваши предложения, ваше компетентное мнение, а не просто сделать с кем-то видосик. Нам нужны не "шашечки", нам надо защитить Украину с вашей помощью", – подытожил Петр Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для обсуждения вопросов пандемии, срыва процесса вакцинации, усиления защиты медработников. Фракция собрала необходимое количество голосов народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидный план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.