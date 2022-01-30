В Черкассах суд обязал бывшего военнослужащего вернуть больше полмиллиона гривен государству: названа причина

В Черкассах экс-военнослужащего обязали вернуть государству 528 600 грн. Эти средства он получил из-за потери трудоспособности при прохождении военной службы – мужчине присвоили II группу инвалидности.

Однако, как говорится в приговоре Сосновского райсуда города, справку он якобы подделал – документ оказался фальшивым. Об этом сообщает издание ТСН.

В постановлении суда указано, что по фальшивому документу II группу инвалидности мужчине присвоили из-за заболевания, связанного с защитой Родины. В поддельном документе было указано также, что у него 70% степень потери трудоспособности.

Учитывая это, Министерство обороны предоставило бывшему военнослужащему единоразовую помощь в размере 528 тысяч гривен.

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На суде мужчина своей вины не признал и рассказал, что лечение проходил в Институте нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова. По словам подозреваемого, после прохождения военной службы в Полтаве он якобы начал терять память.

"Он лежал в больнице на третьем этаже, в палате было четыре человека, но он их не помнит", — говорится в материалах дела. В то же время в больнице заявили, что такого пациента у них не было.

В 2018 году он якобы обратился в медико-социальную экспертную комиссию и предоставил фальшивые документы. На повторные проверки в МСЭК мужчина не приходил, решение о признании подозреваемого человеком с инвалидностью было отменено.

Суд признал бывшего военнослужащего виновным по ч. 4 ст. 358 УК Украины, ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначил ему три года испытательного срока. Также мужчина должен вернуть Минобороны 528 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области суд обязал безработную женщину вернуть государству 92,789 тыс. грн, которые она получила в качестве пособия на ребенка. Было установлено, что она завладела ими обманным путем.