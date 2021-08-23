В части Украины прогремят грозы: синоптики обновили прогноз погоды на 23 августа. Карта

В понедельник, 23 августа, в части регионов Украины испортится погода. Западные области страны накроют дожди, синоптики также прогнозируют грозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На остальной же территории Украины сегодня будет сухо, тепло и солнечно (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Дожди 23 августа пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Ривненской областях. На Волыни ожидаются сильные осадки.

Температура воздуха на западе днем будет составлять 21-26 градусов по Цельсию, а ночью опустится до 10-14 градусов.

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На остальной территории страны воздух прогреется до 23-28 градусов, теплее всего при этом будет в юго-восточных областях страны.

В Киеве и области также обещают солнечную погоду, осадков не предвидится. Температура воздуха днем поднимется до отметки 24-26 градусов, ночью – 10-14 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа, на День Независимости, грозовые дожди в Украине усилятся и накроют собой большую территорию. Прогноз на завтра читайте по ссылке.