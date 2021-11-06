В части Украины испортится погода: где ждать дождей и морозов. Карта

Погода в Украине в воскресенье, 7 ноября, местами ухудшится. В частности, в Карпатском регионе днем ожидается небольшой дождь, а ночью на Прикарпатье – мороз до -6 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Укргидрометцентра. Отмечается, что на остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем от +4 до -1, днем 7-12 градусов. Теплее всего в воскресенье будет в южных регионах – до +15.

В Киеве 7 ноября будет облачно с прояснениями, температура воздуха днем поднимется до +9+11, ночью +2+4.

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Напомним, в ноябре украинцев ожидает довольно прохладная погода. В отдельных регионах температура воздуха опустится до -30 градусов. В среднем месячная температура в ноябре составит 0-4 градуса. В самые холодные ноябрьские дни температура воздуха упадет до 15-24 градусов мороза. Теплее всего в ноябре будет в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Столбики термометров будут показывать от +1 до +7 градусов.

В последнем перед смертью прогнозе народного синоптика Леонида Горбаня, который он дал OBOZREVATEL, говорилось, что в третьей декаде ноября 2021 года возможно похолодание до -9 градусов. По его словам, в этом месяце, вероятнее всего, стоит ожидать температурных "качелей".

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