В Буче впервые после оккупации провели свадебную церемонию. Фото

В городе Буча Киевской области впервые с момента оккупации российскими войсками и последующего освобождения провели свадебную церемонию. Произошло это в восстановленном зале Бучанского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Отмечается, что отдел ГРАГС вернулся к работе после устранения последствий российской оккупации.

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"Поздравляем Андрея и Викторию – первую пару, которая обменялась обетами в восстановленном здании освобожденного города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановленный отдел ГРАГС работает по довоенному графику: со вторника по пятницу с 08:00 до 17:00, в субботу с 8:00 до 15:45.

"Наши коллеги полны сил и энергии для предоставления качественных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и будут ждать всех жителей Бучанского района и не только, поскольку во время военного положения действует принцип экстерриториальности", – подчеркнули в Минюсте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 мая в Буче в Киевской области возобновили работу местные отделения "Укрпочты". Посетители могут не только получить или отправить посылку, но приобрести продукты и товары первой необходимости.

В восстановлении разрушенной русскими оккупантами Бучи участвуют международные организации. В частности, итальянская неправительственная организация CESVI. Она уже выделила полмиллиона евро на восстановление города и планирует собрать еще благодаря благотворительным взносам.