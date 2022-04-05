В Буче остались 3700 человек: мэр рассказал, когда город вернется к жизни

Глава Бучи Киевской области, освобожденной от оккупантов 31 марта, Анатолий Федорук анонсировал постепенное возвращение к нормальной жизни города уже через неделю. Сейчас аварийные службы занимаются восстановлением коммунальных сетей: водоснабжения, водоотведения и света.

С такими словами мэр нашумевшего на весь мир города обратился к украинцам в эфире телемарафона UA Разом. Ранее он призывал специалистов, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, вернуться в город.

"На сегодня в Буче остаются 3 700 наших местных жителей. Надеюсь, что через неделю мы будем иметь возможность потихоньку возвращаться к нормальной жизни. В условиях, которые уже есть, и мы продолжим их восстанавливать и улучшать", – подчеркнул Федорук.

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При этом он добавил, что обычные горожане, которые успели выехать до блокады, по возможности должны повременить с возвращением. Это необходимо для того, чтобы у местных властей была возможность подготовить город к их возвращению.

"Могу заверить и вас, и владельцев помещений, что Национальная полиция, батальон территориальной обороны, как бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование и максимально работают на то, чтобы предотвратить мародерство в домах наших граждан", – заключил градоначальник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский посетил Бучу после ее освобождения от российских фашистов. СМИ назвали принципиальное отличие лидера украинской нации от главы государства-агрессора.

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