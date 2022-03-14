В бою за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк: ранее он был миротворцем в Либерии и Конго. Фото

В боях за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк. Осенью 2021 года он уволился из ВСУ, но после полномасштабного вторжения России 24 февраля вернулся в бригаду.

Об этом в Facebook сообщил его друг Василий Мулык. Вертолет Мариняка сбили 8 марта под Киевом, вместе с ним погиб летчик-оператор Иван Беззуб (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Похоронили пилота 12 марта в Бродах. У Мариняка остались жена и дети.

"Все звали его Марик. Он уволился из ВСУ прошлой осенью – выслуга, пенсия, все хорошо. Устроился в авиацию Национальной полиции, начал летать на Н-145. Затем было 24 февраля, и Марик вернулся в бригаду. Сел в кабину своей любимой "двадцатьчетверки" (Ми-24) и гасил москальских сволочей", – написал Мулык.

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Александр Мариняк был миротворцев в Либерии и Конго, также он воевал в 2014 году на Донбассе. На военном параде в Киеве в прошлом году он вел за собой цепь Ми-24.

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