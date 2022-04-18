В бою погиб директор детской художественной школы с Ивано-Франковщины. Фото Героя

Война против российских захватчиков унесла жизнь бойца отдельного отряда специального назначения "Азов" Тараса Лаврива. Воин, погибший в бою с оккупантами, в мирной жизни был директором Долинской детской художественной школы на Ивано-Франковщине.

О потере сообщили на странице учреждения в Facebook, а также знакомые 33-летнего Героя. Он был родом из города Долина Калушского района Прикарпатья (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Коллектив ДДХШ скорбит в связи с потерей директора и преподавателя Лаврива Тараса Олеговича, который погиб, защищая свою землю от российской орды, на поле боя. Он всегда останется в наших сердцах, как настоящий патриот, казак, защитник Украины. Соболезнования семье. Вечная память!" – написали коллеги.

Видео дня

Известно, что Тарас Лавров, выпускник Львовской национальной академии искусств, также возглавлял в Долине Школу боевого гопака имени Ивана Богуна и Школу Айкидо Йошинкан. Кроме этого, он музицировал в группе "Залізний Хрест" – был гитаристом.

Деталей о гибели художника нет. Еще 25 февраля на своей личной странице в Facebook Тарас Лаврив написал: "Еду на Киев. Несокрушимого духа, только победа. Слава Украине!". А его последний пост в соцсети опубликован 2 марта. Это были детские рисунки и письма со словами поддержки украинским солдатам.

"С такой поддержкой победа вскоре", – отмечал защитник.

Нане его коллеги и знакомые выражают сожаление по поводу утраты и соболезнования родным Героя.

"К сожалению, наш некрополь сегодня увеличился... В бою погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив. Не знала его как директора, но хорошо помню вдохновенным и талантливым выпускником ЛНАМ. Светлая память Герою!" – отметила украинский искусствовед, фольклорист и журналист Милена Черная.

Пост о гибели Тараса был опубликован и на Facebook-странице всеукраинской общественной организации "Сокол".

"Должны сообщить еще об одной болезненной потере для Украинской Нации. Героически защищая Украину, погиб гитарист группы "Залізний Хрест" Тарас Лаврив. Настоящий патриот, украиноцентрист и националист. Соболезнования семье и близким. Навеки в строю!" – говорится в посте.

Свои соболезнования выразили и во Львовском колледже им. Ивана Труша, выпускником которого тоже был Тарас Лаврив.

"Еще одна тяжелая потеря для "Залізного Хреста". Героически в бою за Украину погиб наш "железный брат"... Спасибо тебе, Брат, за то, что шли бок о бок! Ты навеки в наших сердцах! Сострадание семье и близким..." – подчеркнули на Facebook-странице учреждения.

"С большой грустью община принимает ужасное известие, в которое невозможно поверить. Оборвалась жизнь талантливого художника, музыканта, спортсмена, Героя. Он творил сам и учил молодежь творчеству, патриотизму, пропагандировал здоровый образ жизни", – информирует сайт Долинского городского совета.

У погибшего защитника остались жена и две дочери, а также мама, которых Тарас невероятно любил и скучал, находясь на фронте.

"Скорбят по наставнику и воспитанники... Искренние слова соболезнования родным и близким нашего Героя. Грустим вместе с Вами. Вечная память отважному сыну украинского народа, мужественному защитнику и настоящему патриоту Украины", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с российскими захватчиками погиб житель Днепра Константин Туманов. Отец двоих детей отдал жизнь в боях под Харьковом.