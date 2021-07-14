В Boyden сформировали комиссию для отбора независимых членов в набсоветы 'Харьковоблэнерго' и 'Харьковэнергосбыт'

Украинское представительство международной компании по подбору управленческого персонала Boyden Global Executive Search сформировало экспертную комиссию для проведения конкурсного отбора независимых директоров в Наблюдательные советы для АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт". В ее состав вошли председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев и заместитель руководителя направления по исследованию и анализу политики в сфере корпоративного управления Киевской школы экономики Александр Лысенко.

Об этом Boyden Ukraine сообщила на официальной странице в сети Facebook. В компании отметили, что создание комиссии стало необходимостью, так как оценка работы специалистов по отбору персонала в государственном секторе в последнее время сильно дискредитирована.

"Достаточно часто слышно, что работа рекрутеров непрозрачная, кулуарная и предвзятая", – отметили в Boyden.

"Ожидания от работы комиссии следующие: если участники комиссии зафиксируют любые нарушения или неправильные действия с точки зрения процедуры и прозрачности, они в любой момент могут публично заявить о нарушениях и выйти из состава комиссии, и таким образом поставить под сомнение весь конкурс", – приводятся в сообщении слова управляющего партнера Boyden Ukraine Алексея Долгих.

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В Boyden Ukraine выразили надежду, что мажоритарный акционер госкомпаний ФГИ найдет возможность приобщиться к этому конкурсу, а его результаты будут учтены Номинационным комитетом при Минэкономики.

Как уточнили в компании, на участие в конкурсе заявки подали 73 кандидата, из которых предварительно отобраны 65. Условия конкурса и требования к кандидатам были опубликованы на странице конкурса.

Напомним, что 28 апреля т.г. собрания акционеров "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" не смогли сформировать новый состав Набсоветов этих обществ. Фонд государственного имущества, который владеет контрольным пакетом энергокомпаний, не внес предложения по кандидатурам независимых членов наблюдательных советов.

SMART HOLDING (CYPRUS), владеющий 29,79% акций обеих компаний, обжаловала решения, принятые на заседании Наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" 23 марта 2021 года, в том числе о проведении общих собраний акционеров указанных обществ 28 апреля 2021 года. Акционер утверждает, что состав наблюдательных советов данных энергокомпаний в настоящее время является неправомочным.

При этом SMART HOLDING самостоятельно инициировала проведение соответствующего конкурса на независимых членов упомянутых Набсоветов с привлечением украинского представительства международной компании по отбору управленческого персонала Boyden Global Executive Search.

Формирование независимых Наблюдательных советов в компаниях, в уставных капиталах которых 50%+ акций (долей) принадлежит государству, является обязательным, согласно Закону Украины №1405-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности", который был принят Верховной Радой 2 июня 2016 года. Согласно действующему законодательству, отбор независимых членов госкомпаний должен осуществлять Номинационный комитет, работа которого сейчас фактически парализована.

Александр Окунев имеет многолетний опыт реализации проектов в составе команд консультантов International Finance Corporation (IFC) в Украине (1996-2001) и Международного института бизнеса (с 2001). Автор ряда учебных программ для профессионалов корпоративного управления Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии. Член Комитета по вопросам корпоративного управления и развития инструментов фондового рынка Украины ГКЦБФР. Соавтор первого в Украине пособия по вопросам корпоративного управления (издание IFC, Киев, 1999), "The Handbook of International Corporate Governance" (издание Британского Института директоров, Лондон, 2005); автор и составитель пособия "Корпоративное управление в частных и семейных компаниях" (Киев, 2012), автор более 100 публикаций по корпоративному праву и управлению.

Александр Лысенко является заместителем руководителя направления по корпоративному управлению Киевской школы экономики. Александр является экспертом в области корпоративного права и корпоративного управления и выступил одним из ключевых консультантов ОЭСР в рамках проведения организацией Обзора корпоративного управления госкомпаний Украины.

Boyden Global Executive Search – одна из крупнейших международных компаний по поиску управленческого персонала со штаб-квартирой в Нью-Йорке и командами опытных консультантов в 75 офисах в 45 странах мира.

Boyden Украина – это одна из самых опытных команд консультантов в стране. В киевском офисе работает 10 сотрудников, включая 6 партнеров / консультантов.

Boyden регулярно входит в топ международных рейтингов. В 2017, 2018 и 2019 году компания входила в десятку лучших фирм по поиску и подбору персонала.