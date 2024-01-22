'В Бородянке земля была черной от пепла': история киевского волонтера в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Он собственноручно разбирал завалы жилых домов в деоккупированной Бородянке и ходил 15 км пешком за лекарствами для других в опустевшем Киеве. А еще научился выпекать и раздавал людям хлеб. Свою историю Роман Гасило рассказал Алексею Суханову, послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, актеру и ведущему.

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В первые дни вторжения враг сбросил немало авиабомб, в том числе и на Бородянку. После освобождения города Роман помогал разгребать развалины.

"Первое, что я увидел в Бородянке – черные от пепла асфальт и землю. Все вокруг было усеяно снарядами, дома разбомблены. Но больше всего меня поразил запах. Это была смесь сожженного железа и смерти", – рассказывает Роман.

Он из Киева. До того момента, как увидел то, что пережила Бородянка, помогал старикам и детям в столице свежим хлебом. Научился его выпекать сам.

"Еще до вторжения я купил в магазине много муки по акционной цене, подумал, что где-нибудь пригодится. Так и случилось, когда все магазины в городе опустели... У меня была одна хлебопечка, потом принесли еще одну. Я выпекал хлеб 24 на 7", – вспоминает Роман.

О многодетной семье, которая была счастлива получить из его рук три хлеба, многокилометровую дорогу за лекарствами и вражескую ракету, сбитую над очередью за пельменями, Роман рассказывает по ссылке.

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