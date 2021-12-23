В больнице Рокитного открыли современное приемное отделение. Фото

В Ровенской области заработало еще одно современное приемное отделение. Его создали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Отделение экстренной медицинской помощи было открыто в Рокитновской больнице, сообщает Ровенская ОГА. Строительство производилось за счет средств бюджетов разных уровней.

"В общей сложности направлено более 10 миллионов гривен. Это уже третье приемное отделение в области, реконструированное в рамках "Большой стройки" - в Ровно, Сарнах, теперь в Рокитном. Завершают строительство в Березном", - рассказала заместитель главы ОГА Людмила Шатковская.

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Также заведение получило новое оборудование более чем на 18 млн грн. Приемное отделение будет оснащено современным томографом, рентген-аппаратом и УЗИ. Также закуплены новые кровати-трансформеры, дефибрилляторы, мониторы пациента, оборудование в лабораторию. Площадь отделения увеличена почти до 1000 кв.

Результатом реконструкции станет то, что теперь в больницы изменится алгоритм предоставления медицинской помощи.

"Раньше в отделении больных только принимали, оформляли, а потом уже направляли в другие отделения. После реконструкции все будет в одном месте – начиная с сортировки, диагностики и лечения", - рассказал директор заведения Олег Костюк.

Также отделение имеет отдельный заезд для скорых и помещения для больных COVID-19.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по инициированной им программе "Большая стройка" по всей Украине уже создано более 200 современных приемных отделений. В 2022 году стартует реконструкция 48 областных многопрофильных клинических больниц.