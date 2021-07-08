В больнице Купянска на Харьковщине реконструировали приемное отделение по программе Зеленского "Большая стройка"

В Купянске Харьковской области завершилась реконструкция приемного отделения экстренной медицинской помощи местной больницы. Работы и оснащение отделения современным оборудованием проходили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Харьковская ОГА.

"Очень важно, чтобы при попадании человека из “экстренки” в приемное отделение состоялась быстрая диагностика больного, чтобы были правильно поставлен диагноз и назначено правильное лечение. Для этого нужна современная техника. Поэтому очень грамотно и мудро подошли к этому вопросу – был сделан не только сам ремонт, но и оснащено отделение современной техникой", – отметил заместитель главы Харьковской ОГА Роман Семенуха.

Видео дня

Новое современное оборудование позволяет оказывать весь спектр диагностических услуг: УЗИ, эндоскопия, КТ. Отдельный кабинет занимает 16-срезный компьютерный томограф, более современный, чем тот, что был раньше. Отделение КТ, по словам директора больницы Евгения Синько, начнет полноценную работу уже в ближайшие дни.

На первом этаже отделения расположен реанимационный зал, где можно при потребности проводить операции. Это, по словам врача Юрия Парасоцкого, позволит спасать жизни людей максимально оперативно, не тратя время на лишние перемещения пациента при ранениях и других тяжелых случаях.

Входная группа отделения оснащена пандусами, сделаны отдельные от основного входы и выходы для пациентов, которых доставляют скорой помощью, и инфекционных больных.

Созданы также все условия для работы медперсонала и отдыха во время дежурства.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что до конца года по всей стране планируется обновить 177 приемных отделений.