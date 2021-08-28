В бизнес-парке 'Экополис ХТЗ' Ярославского разработали тесты для выявления штамма Дельта

Компания "Астравир Текнолоджи", резидент бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" бизнесмена Александра Ярославского, заявила о запуске производства тестов для выявления штамма коронавируса Дельта.

Об этом сообщает сайт "Экополис ХТЗ", где развернул деятельность первый украинский производитель лабораторных тест-систем для выявления более агрессивного и опасного штамма коронавируса.

"Набор для выявления мутаций в геноме вируса SARS-CoV-2 "AVT-SARS-CoV-2" официально верифицирован государственным Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", – сообщила Оксана Варганова, директор компании "Астравир Текнолоджи", которого цитирует сайт бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

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"До нынешнего времени, когда в Украине ожидается волна заболеваний штаммом Дельта, лаборатории нашей страны не имели технической возможности выявлять его – это затрудняло процесс диагностики и лечения больных. Чтобы предотвратить стремительное распространение эпидемии коронавируса штамма Дельта в Украине, нужно быстро выявлять и реагировать. Поэтому благодаря тест-системам "Астравир Текнолоджи" это стало возможным для каждой лаборатории в Украине", – приводит слова Оксаны Варгановой об успехах компании-резидента сайт бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ".

Штамм коронавируса Дельта – более агрессивная, заразная и смертельно опасная его форма, имеющая несколько мутаций, в том числе в шиповидном белке. Эти изменения, стремительно распространяющиеся сейчас в мире, позволяют вирусу легче проникать в клетки человеческого организма и обходить барьеры иммунитета. Специалисты ожидают, что в начале осени штамм Дельта может вытеснить другие варианты коронавируса, стать доминирующим в Украине и спровоцировать новую вспышку эпидемии.

"Астравир Технолоджи" – инновационная компания, которая менее двух месяцев назад торжественно открыла производство в бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ". Компания, в создание которой инвестировано около $2 млн, ориентирована на разработку и производство молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности, ПЦР-тестов для выявления всех штаммов COVID-19, ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе – тестов на онкологические заболевания.

Инновационную деловую экосистему "Экополис ХТЗ" с исследовательскими центрами, наукоемкими высокотехнологичными производствами и современным индустриальным парком развивает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский из ТОП-10 Forbes Ukraine.

"Экополис ХТЗ" является центром реализации национальной программы президента Владимира Зеленского "Украинская кремниевая долина", Ярославский – генеральный инвестор и координатор проекта – как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и к проведению Суперкубка УЕФА-2025.

"Экополис ХТЗ" – один из приоритетных проектов десятилетней стратегии развития Харькова, нацеленный на развитие наукоемких отраслей, инновационных производств и индустрий знаний.

Этот долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского общей инвестиционной емкостью около миллиарда долларов – современная деловая экосистема на 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей, где появится свыше 10 тыс. современных рабочих мест. В составе бизнес-парка индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр.

Свою деятельность в бизнес-парке "Экополис ХТЗ" развернут такие резиденты, как глобальные техно-флагманы ZTE и IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings – один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.