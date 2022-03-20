В Бердянске люди устроили акцию против оккупантов: митингующих задерживают и бьют. Видео

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В Бердянске Запорожской области 20 марта люди устроили мирную акцию протеста против российских оккупантов. Военные Путина начали избивать и задерживать митингующих.

Были также слышны выстрелы в воздух. Видео из города появилось сегодня в сети. (Чтобы посмотреть запись, проскрольте новость до конца)

Митинги в поддержку Украины проходят в разных временно оккупированных городах государства. Люди выходят на улицы с национальной символикой и антироссийскими плакатами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Херсоне прошла масштабная акция против оккупационного режима в регионе.

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