В Белозерское в Донецкой области привезли 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Идет выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова в Белозерском Донецкой области. В первую очередь, ее получают наиболее незащищенные категории — одинокие мамы, малообеспеченные граждане и т.д.

Фонд Рината Ахметова отправил для них 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия и печенье, а также консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло и паштет.

С начала полномасштабной войны Фонд передал 293 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU