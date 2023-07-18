В Белоцерковку на Полтавщине привезли проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Наборы продуктов питания от Фонда Рината Ахметова начали выдавать в поселке Белоцерковка Полтавской области. Эта помощь предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей Украины, которые проживают на территории этой общины.

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В целом Фонд Рината Ахметова отправил в Полтавскую область около 4 тысяч продуктовых наборов. Их выдача происходит в трех населенных пунктах - городе Полтава и в поселках Решетиловка и Белоцерковка.

В каждом наборе продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшее время будет завершена передача очередной партии продуктовых наборов — 30 тысяч для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".