В Беларуси российские солдаты на БМД-2 улетели в кювет: на технике заметили бутылку со спиртным. Фото

Возле поселка Комарин (Беларусь) российские солдаты на БМД-2 слетели в кювет. Вероятно, они были в состоянии алкогольного опьянения и даже оставили на машине бутылку от спиртного.

Об этом сообщил оппозиционный к режиму Александра Лукашенко Telegram-канал "Беларускі Гаюн". Неравнодушные жители РБ отправили в сообщество снимок ДТП.

Отмечается, что во время инцидента путинские солдаты умудрились порвать гусеницу бронемашины.

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"Если присмотреться, то можно заметить, что на броне стоит бутылка со спиртным, а по сообщениям местных жителей, солдаты были с признаками алкогольного опьянения", – сказано в сообщении.

Авторы Telegram-канала напомнили, что вождение в нетрезвом виде в Беларуси наказывается лишением водительского удостоверения на срок от 3-х до 5-и лет. "Но, кажется, их это не касается", – написали в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины показали, как метким ударом уничтожили тяжелую огнеметную систему противника "Буратино". В Генштабе указали, что украинские защитники таким образом "передали привет" оккупантам.

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