В Бахмуте на Донбассе по программе "Большая стройка" создают современную школу

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Школа №12 в Бахмуте станет современным образовательным пространством

В Бахмуте Донецкой области реконструируют школу №12, которая станет современным образовательным пространством.

Подрядчик уже приступил к внешним работам, сообщает Донецкая ОГА.

В Бахмуте реконструируют школу №12

"Здесь уже осовременены санузлы и раздевалки, выполнена стяжка полов актового, хореографического и спортивного залов, установлены металлические каркасы лестниц для запасных выходов и устроен пандус возле центрального входа. Сейчас идут работы по утеплению фасада и укладке плитки вокруг здания", — говорится в сообщении.

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Идут работы по утеплению фасада и укладке плитки

Подрядчик также уложил около 1200 м2 линолеума в учебных классах и коридорах, плитку в санузлах, устроил перегородки для санузлов и раздевалок, усилил ограждающие конструкции, залил бетонной смесью лестницы центрального входа в здание школы, установил навес центрального входа в здание и завершил укладку кирпичной кладки под двумя окнами спортивного зала.

Школа ремонтируется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Школа ремонтируется по программе "Большая стройка"

Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году обновить около 100 школ и 67 детских садов до конца года по программе президента Владимира Зеленского.

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