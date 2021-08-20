В Бахмуте на Донбассе по программе "Большая стройка" создают современную школу

В Бахмуте Донецкой области реконструируют школу №12, которая станет современным образовательным пространством.

Подрядчик уже приступил к внешним работам, сообщает Донецкая ОГА.

"Здесь уже осовременены санузлы и раздевалки, выполнена стяжка полов актового, хореографического и спортивного залов, установлены металлические каркасы лестниц для запасных выходов и устроен пандус возле центрального входа. Сейчас идут работы по утеплению фасада и укладке плитки вокруг здания", — говорится в сообщении.

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Подрядчик также уложил около 1200 м2 линолеума в учебных классах и коридорах, плитку в санузлах, устроил перегородки для санузлов и раздевалок, усилил ограждающие конструкции, залил бетонной смесью лестницы центрального входа в здание школы, установил навес центрального входа в здание и завершил укладку кирпичной кладки под двумя окнами спортивного зала.

Школа ремонтируется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Недавно первый заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году обновить около 100 школ и 67 детских садов до конца года по программе президента Владимира Зеленского.