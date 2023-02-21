В Бахмут привезли продуктовые наборы от Фонда Ахметова

В Бахмуте, где сложилась критическая гуманитарная ситуация, началась выдача продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова. Недавно Фонд направил жителям города-крепости около 4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

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Несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие света, газа и отопления, в Бахмуте до сих пор проживает около пяти тысяч нуждающихся в поддержке.

В каждый переданный Фондом набор вошли продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее — по ссылке.