В Авдеевку доставят первую партию помощи от проекта 'Спасаем жизнь'

Авдеевка получит 6 тыс. наборов гуманитарной помощи от проекта "Спасаем жизнь"

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" передал первую партию гуманитарной помощи, которую получат жители Авдеевки, сообщают в проекте.

6 тысяч гуманитарных наборов получат, в первую очередь, социально незащищенные категории населения, среди которых одинокие матери, дети с инвалидностью, многодетные семьи, а также те, кого невозможно эвакуировать из зоны боевых действий.

В набор входят макароны, мука, крупы, консервы, сахар, сгущенка. Состав рекомендован ВОЗ по осмотру на его энергетическую ценность.

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Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют компании Метинвест и ДТЭК, входящие в группу SCM, в координации с Фондом Рината Ахметова и при поддержке государства.

Также группа Метинвест оборудовала более 6 тысяч мест для вынужденных переселенцев в городах своего присутствия. Здесь людям предоставляют приют, горячее питание, одежду, бытовые и гигиенические товары, а также медицинскую и психологическую помощь.