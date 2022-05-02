В апреле было возобновлено электроснабжение 522 тысяч домов, обесточенных в результате войны – ДТЭК

В течение апреля энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более чем полмиллиона семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"За апрель электромонтеры ДТЭК вернули свет более 522 тысячам семей, которые остались без электроснабжения в результате обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях", - сообщили в компании.

В частности, энергетики компании возобновили электроснабжение для 226 тысяч семей на Киевщине. Специалисты компании возобновили сети ДТЭК в Броварском районе и большей части Вышгородского района.

Видео дня

"В настоящее время все усилия энергетиков направлены на то, чтобы вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня. Все энергетики ДТЭК Сети объединились – восстанавливать сети Киевщины помогают 13 ремонтных бригад из Одесской области, 4 – из Днепропетровской и 8 бригад из Киева", - отмечают в компании.

В настоящее время продолжаются ремонты сетей в Бучанском и Вышгородском районах, а также работы над точечными заявками клиентов в Броварском.

В Донецкой области за последний месяц электромонтеры ДТЭК вернули свет для 261 тысячи жителей в 329 населенных пунктах.