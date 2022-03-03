В Ахтырке российские оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Ахтырке в Сумской области 3 марта российские оккупанты разбомбили ТЭЦ и железнодорожный вокзал. Обстреляны также жилые кварталы.

Об этом сообщил глава Сумской областной ВГА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Ахтырка. Российская авиация бомбит мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ. Обстреляны жилые кварталы", - отметил глава Сумской ВЦОА.

Он показал видео, на котором зафиксированы очередные преступления российских захватчиков.

"Только что Ахтырка снова стала жертвой авиабомбардировки, разбомбили Ахтырскую ТЭЦ, разбомбили железнодорожный вокзал. Несколько бомб были сброшены на город Ахтырку", - сообщил сразу после авианалета Павел Кузьменко, глава Ахтырской общины.

Видео дня

О деталях он пообещал рассказать позже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты использовали для атаки на Харьков фугасные бомбы.