В Ахтырке подорвали нефтебазу, на окраине расстреляли гражданских: что происходит в городе. Фото и видео

Марина Погорилко
Общество
1 минута
4,2 т.
В Ахтырке в Сумской области российские захватчики разрушили здания и взорвали нефтебазу
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Ахтырке в Сумской области российские захватчики разрушили здания и расстреляли гражданских. Город продолжает удерживать оборону.

Фото разрушений, нанесенных российскими оккупантами, опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко. Он заверил, что Украина все восстановит, но это останется "на совести "московских душонок", рассказывающих, что они за диктатора Владимира Путина не голосовали".

В Ахтырке оккупанты нанесли значительные разрушения
Видео дня

Глава Ахтырской ОТГ Павел Кузьменко в Facebook сообщил, что российские захватчики под городом расстреляли легковой автомобиль ВАЗ. Они выбросили пассажиров и водителя, а транспортное средство забрали.

Также глава ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Ахтырке взорвана нефтебаза.

В Ахтырке взорвана нефтебаза

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Ахтырки дал приказ расстреливать на месте за мародерство. Также повышение цен на товары будет рассматриваться как диверсия.

УкраинаАхтыркаВойна в Украине 2022