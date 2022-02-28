В Ахтырке подорвали нефтебазу, на окраине расстреляли гражданских: что происходит в городе. Фото и видео

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В Ахтырке в Сумской области российские захватчики разрушили здания и расстреляли гражданских. Город продолжает удерживать оборону.

Фото разрушений, нанесенных российскими оккупантами, опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко. Он заверил, что Украина все восстановит, но это останется "на совести "московских душонок", рассказывающих, что они за диктатора Владимира Путина не голосовали".

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Глава Ахтырской ОТГ Павел Кузьменко в Facebook сообщил, что российские захватчики под городом расстреляли легковой автомобиль ВАЗ. Они выбросили пассажиров и водителя, а транспортное средство забрали.

Также глава ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Ахтырке взорвана нефтебаза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Ахтырки дал приказ расстреливать на месте за мародерство. Также повышение цен на товары будет рассматриваться как диверсия.