В аэропорту Херсона по программе Зеленского строят полосу, способную принимать 'Мрию'. Фото

В международном аэропорту "Херсон" проводят реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что позволит увеличить пассажиропоток и принимать большие пассажирские и грузовые самолеты. Фотографии хода работ опубликовала Херсонская областная государственная администрация.

"В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" активно продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Херсон". Там работают 120 человек, а также 100 единиц техники", - сообщает ОГА.

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Работы на имеющейся 2-километровой асфальтобетонной полосе почти полностью завершены. Следующий шаг – продление полосы до 2,6 км и расширение до 60 м. Полосу дополнительно армируют синтетическим материалом и кладут слои из специально разработанного асфальтобетона для большей устойчивости и предотвращения деформации.

"Все это делается для того, чтобы аэропорт "Херсон" мог принимать самолеты Boeing 737 – 800, 900 и Airbus 321 до 12 раз в день. Также на обновленную взлетно-посадочную полосу сможет сесть и взлететь самый большой в мире самолет украинского производства "Мрия", – объясняют в ОГА.

По предварительным расчетам, после открытия новой взлетно-посадочной полосы Херсонский аэропорт увеличит пассажиропоток на 300 тысяч в год.

Напомним, президент Владимир Зеленский в начале года дал старт реконструкции региональных аэропортов по программе "Большая стройка". Также в планах – создание национальной государственной авиакомпании.