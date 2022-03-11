В аэродром Луцка попали три ракеты: мэр города раскрыл подробности атаки оккупантов

Российские оккупанты нанесли удар по аэродрому, расположенному в городе Луцк. В результате попадания трех ракет погибла женщина.

Об этом сообщил мэр Игорь Полищук. По его словам, информация о пострадавших и их количестве, степени тяжести ранения уточняется.

Также чиновник отметил, что городская система оповещения не сработала. По какой причине – предстоит выяснить военно-гражданской администрации и военным.

"Предварительная тревога была в 4:37 утра. Затем в 4:55 ч был отбой. И в 5:45 ч уже раздались взрывы. В 5:49 включили сигнал тревоги для того, чтобы передавать его в дальнейшем на сирены на систему оповещения", — городской голова", – сказано в сообщении.

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Отметим, российская армия под утро 11 марта также нанесла авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску. Были попадания возле детского сада и многоквартирного жилого дома, разрушена двухэтажная обувная фабрика.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что украинские военные и силы обороны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию российских оккупантов по всем направлениям. В течение последних часов существенных изменений в положении войск РФ не произошло.

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