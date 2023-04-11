В 12 городах Украины мариупольцы получат продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

До конца мая вынужденные переселенцы из Мариуполя получат еще 20 тысяч продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова.

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Передача гуманитарной помощи осуществляется вместе с местными центрами поддержки "Ямариуполь". Фонд сотрудничает с этой организацией почти год.

В этот раз целевая помощь поступит в 12 городов. Это Днепр, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Хмельницкий, Калуш, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.

В каждом из них от нескольких сот до тысяч мариупольцев начинают новую жизнь.

Около трети общего количества продуктовых наборов отправится в Киев. Здесь сейчас работает два центра организации "ЯМариуполь". На втором месте - Днепр. Там также теперь живет немало людей, бежавших из временно оккупированного города.

В составе наборов продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".