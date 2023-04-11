В 12 городах Украины мариупольцы получат продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова
До конца мая вынужденные переселенцы из Мариуполя получат еще 20 тысяч продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова.
Передача гуманитарной помощи осуществляется вместе с местными центрами поддержки "Ямариуполь". Фонд сотрудничает с этой организацией почти год.
В этот раз целевая помощь поступит в 12 городов. Это Днепр, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Хмельницкий, Калуш, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы и Ужгород.
В каждом из них от нескольких сот до тысяч мариупольцев начинают новую жизнь.
Около трети общего количества продуктовых наборов отправится в Киев. Здесь сейчас работает два центра организации "ЯМариуполь". На втором месте - Днепр. Там также теперь живет немало людей, бежавших из временно оккупированного города.
В составе наборов продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.
В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".