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"Уже завтра будут на фронте": Порошенко купил для ВСУ пол тысячи тепловизоров. Видео
Петр Порошенко приобрел для подразделений Вооруженных Сил 500 тепловизоров, которые в ближайшее время будут переданы на фронт. Стоимость этой партии техники – 15 млн грн.
Об этом пятый президент сообщил в своем очередном видеоотчете.
"5 разных режимов, инфракрасное освещение, возможность записи видео – все, чтобы видеть во тьме. Потому что Вооруженные Силы знают, что самая темная ночь перед рассветом и в эту ночь – теплаки сыграют свою роль", – говорит пятый президент.
"Чем больше тепловизоров на фронте – тем больше будет "хороших двухсотых русских", – подчеркнул Порошенко.