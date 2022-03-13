"Уже пятый на счету у этой "Стугны": в ВСУ показали уничтожение точным ударом вражеского танка. Видео

Вооруженные силы Украины показали, как уничтожили российский танк с помощью отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". С помощью этой конкретной установки наши воины остановили уже пять единиц техники противника.

Видео работы "Стугны" появилось в воскресенье, 13 марта, в Facebook-аккаунте главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Когда оно было снято, не уточняется (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"У этой "Стугны" уже пятый российский танк на счету", – сообщил главнокомандующий.

Видео дня

На записи видно, как украинские защитники, которые дистанционно управляли ПТРК, засекли танк противника и навели на него прицел. Пуск ракеты был успешным, так что парни радостно начали поздравлять друг друга.

Они отметили: во время взрыва экипаж вражеского танка также был ликвидирован.

"Стугна-П" – это противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты, может поражать зависшие вертолеты.

Осторожно, нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил: за время войны в Украине российская армия и РФ в целом получили такой удар, который не испытывали десятки лет. Потери враг несет безумные – и будет нести, пока не уберется из нашей страны.

Утром 13 марта Генштаб ВСУ отчитался, что оккупанты готовят новые подразделения, чтобы возместить потери. Однако морально-психологическое состояние противника ухудшилось еще больше, возросло и количество случаев дезертирства и невыполнение приказов командования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!